Polizeidirektion Trier / Unbekannter beschädigt Kleinkraftrad

Unbekannter beschädigt Kleinkraftrad

Kell am See - Zu einer Sachbeschädigung an einem Motorroller kam es am Freitag, 15.02.2019, zwischen ca. 08.00 Uhr und 14.00 Uhr. Von einem unbekannten Täter wurde das auf einer Wiese neben der Realschule Plus in Kell am See abgestellte Fahrzeug umgeworfen und durch weiteres Einwirken die Verkleidung des Rollers beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503-91510 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de

