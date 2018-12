Polizeidirektion Trier / Unerlaubtes Entfernen von der ...

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle - Zeuge gesucht

Trier, Avelsbacher Straße - Am Samstag, 08.12.18 kam es in der Avelsbacher Straße gegen 15:28 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei streifte ein blauer VW-Bus einen rechtsseitig geparkten Transporter, sodass der Außenspiegel des Transporters beschädigt wurde. Ein aufmerksamer Zeuge teilte den Sachverhalt einer zufälligerweise in der Nähe befindlichen Streifenbesatzung mit. So konnte das verursachende Fahrzeug umgehend von der Streifenbesatzung verfolgt und eingeholt werden. Allerdings konnte der mitteilende Zeuge im Nachgang nicht mehr an der Unfallstelle festgestellt werden. Um dessen wichtige Beobachtungen festzuhalten, bittet die Polizei den Zeugen, sich telefonisch auf der Polizeiinspektion Trier, 0651-9779-3200 zu melden.

OTS: Polizeidirektion Trier newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117698 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117698.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-9779-3200 pitrier.Wache@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.