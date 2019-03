Polizeidirektion Trier / Unfallflucht auf der B51 zw. Aach und ...

Unfallflucht auf der B51 zw. Aach und Sirzenich. Zeugen gesucht.

Trier - Am Donnerstag, 14.03.2019, gg. 21:15 Uhr ereignete sich auf der B 51 zwischen den Abfahrten Aach und Sirzenich ein Verkehrsunfall, wobei ein dunkler Pkw, vermutlich ein 3er BMW, die B 51 aus Richtung Sirzenich kommend in Richtung Trier befuhr. Er geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden silberfarbenen Pkw Mercedes. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Am Pkw des Unfallverursachers müsste an der linken Fahrzeugseite ein größerer Schaden entstanden sein. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen die Hinweise auf den Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

OTS: Polizeidirektion Trier newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117698 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117698.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502/91570 Email: pischweich@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.