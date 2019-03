Polizeidirektion Trier / Unfallflüchtiger stand unter ...

Unfallflüchtiger stand unter Alkoholeinfluss

Idar-Oberstein - Am 30. März stieß ein 65-jähriger Mann gegen 09:30 Uhr auf dem Gelände der ARAL-Tankstelle in der Hauptstraße mit seinem Pkw beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Transporter, wodurch dieser beschädigt wurde. Anschließend fuhr der Mann einfach davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Wenig später kehrte er an die Unfallstelle zurück und suchte das Gespräch mit dem Geschädigten. Dieser hatte inzwischen die Polizei verständigt, welcher den Unfallverursacher einer Kontrolle unterzog. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Folglich wurde dessen Führerschein sichergestellt und bei ihm eine Blutentnahme angeordnet.

