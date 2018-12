Polizeidirektion Trier / Verkehrsunfall, Geschädigter gesucht

Verkehrsunfall, Geschädigter gesucht

Hermeskeil - Am Samstag, 08.12.2018, gegen 10:30 Uhr, streifte eine Verkehrsteilnehmerin beim Einparken mit ihrem Pkw den am rechten Fahrbahnrand parkenden schwarzen Toyota RAV4 des Geschädigten. Hierbei entstand an der vorderen linken Fahrzeugecke ein Schaden. Als die Verursacherin ihren Pkw auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt hatte suchte sie die Unfallstelle erneut auf. Der Pkw des Geschädigten stand dort jedoch nicht mehr und es war lediglich ein Teilkennzeichen bekannt. Der Geschädigte wird gebeten sich bei der Polizei in Hermeskeil zu melden.

