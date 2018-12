Polizeidirektion Trier / Verkehrsunfall in Fell - eine ...

Verkehrsunfall in Fell - eine Leichtverletzte

Fell - Am Sonntag, 09.12.2018 gegen 13:20 Uhr befuhr die 51-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem 19-jährigen Beifahrer in ihrem Citroen, die Neustraße in Fell in Richtung Ortsmitte. Aus bislang ungeklärten Gründen übersah die Fahrzeugführerin, einen am rechten Fahrbahnrand geparkten LKW und kollidierte frontal mit diesem. Die 51-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Beifahrer wurde lediglich zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 7.000 EUR. Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich auch die ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr Fell.

OTS: Polizeidirektion Trier newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117698 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117698.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich Telefon: 06502-91570 Email: pischweich@polizei.rlp.de Ansprechpartner: Michael Teusch, POK www.polizei.rlp.de/pischweich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -