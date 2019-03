Polizeidirektion Trier / Verkehrsunfall mit schwerverletztem ...

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger - Zeugen gesucht --

Trier - Am Donnerstag, dem 28.02.2019 kam es gg. 11.50 Uhr in Trier, Herzogenbuscher Straße, nahe der Hochwaldstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 58-jährigen Autofahrerin aus dem Kreis Trier-Saarburg und einem 23-jährigen Fußgänger aus Trier. Die Autofahrerin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war, kollidierte mit dem überquerenden Fußgänger. Hierbei wurde der Fußgänger derart schwer verletzt, dass er in einem Trierer Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Die Polizei ist dringend auf Zeugen angewiesen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Zeugen werden geben, sich mit der Polizeiinspektion Trier, unter der Telefonnummer 0651/97793200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an: Ansprechpartner: Heinzmann, POK'in

Polizeipräsidium Trier Polizeiinspektion Trier Südallee 3 54290 Trier Telefon: 0651/9779-3200 Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de

