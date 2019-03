Polizeidirektion Trier / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein - In der Zeit vom 10.03.2019, 17:30 Uhr bis 11.03.2019, 8:45Uhr ereignete sich in der Straße Saarring 12 in Idar-Oberstein ein Verkehrsunfall. Vermutlich beim Rangieren eines bislang unbekannten PKW wurde der ordnungsgemäß geparkte PKW linksseitig der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Idar-Oberstein 06781-561-0 entgegen.

