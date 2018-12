Polizeidirektion Trier / Verkehrsunfallflucht auf ...

Verkehrsunfallflucht auf Papier-Mettler-Parkplatz

Morbach - Am 23.11.18 ereignete sich in der Zeit von 13:30 Uhr bis 23:15 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Papier-Mettler Werk 1 eine Verkehrsunfallflucht. In der genannten Zeit parkte der Geschädigte dort mit seinem PKW VW Scirocco. Bei der Rückkehr zu seinem PKW bemerkte er dann einen Streifschaden im Bereich der Heckstoßstange, der vermutlich durch ein anderes rangierendes oder ausparkendes Fahrzeug verursacht wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit, ohne seine Beteiligung anzugeben.

Die Polizei Morbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise bitte an den unten aufgeführten Pressekontakt.

