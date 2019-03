Polizeidirektion Trier / Verkehrsunfallflucht in der ...

Verkehrsunfallflucht in der Gerberstraße in Trier - Zeugen gesucht

Trier - Am Sonntag, 10.03.2019, zwischen 14:00 Uhr und 18:45 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Gerberstraße, gegenüber dem Stadtbad Trier, ein geparkter neuwertiger PKW VW-Touran linksseitig am Heck durch ein unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges hinterließ einen Zettel mit einer nicht existenten Handynummer an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeuges und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegebenenfalls wurde er beobachtet und täuschte gegenüber Zeugen die Schadensregulierung durch das Hinterlassen einer Telefonnummer vor.

Die Polizei Trier bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben könnten, sich bei der PI Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-3200 zu melden.

OTS: Polizeidirektion Trier newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117698 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117698.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier Ansprechpartner: PHK Michael Notzon

Telefon: 0651-9779-3200 www.pitrier.wache@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.