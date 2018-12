Polizeidirektion Trier / Verkehrsunfallflucht in Idar-Oberstein:

Verkehrsunfallflucht in Idar-Oberstein:

Idar-Oberstein - In der Zeit von Mittwoch, 21.00uhr, bis Donnerstag, 14.00Uhr, touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Meitzenbach in Idar-Oberstein vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Hinweise zum Verursacher werden an die unten aufgeführte Polizeidienststelle erbeten.

