Polizeidirektion Trier / Verkehrsunfallflucht in Konz, ...

Verkehrsunfallflucht in Konz, Brückenstraße

Konz - Im Zeitraum vom 14.03.2019, 16.00 - 15.03.2019, 13.15 Uhr wurde in Konz, Höhe Brückenstraße 5 ein dort ordnungsgemäß geparkter schwarzer Mazda Kombi vorne links am Kotflügel und Radkasten beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zur Klärung des Sachverhaltes werden an die Polizei Konz, Tel. 06501/92680 erbeten.

