Polizeidirektion Trier / Verkehrszeichen beschädigt

Verkehrszeichen beschädigt

Niederwörresbach - Am Abend des 05.03.2019 wurde eine Verkehrsunfallflucht auf der L 175 an der Abfahrt nach Niederwörresbach auf der dortigen Verkehrsinsel durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein aufgenommen. Beschädigt wurde ein Verkehrszeichen, welches aus der Verankerung herausgerissen wurde. Der Unfallverusacher befuhr die L 175 vermutlich aus Herborn kommend in Fahrtrichtung Herrstein. Dabei überfuhr er die Verkehrsinsel und das darauf stehende Verkehrszeichen.

OTS: Polizeidirektion Trier newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117698 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117698.rss2

Rückfragen bzw. Hinweise bitte an:

POLIZEIINSPEKTION IDAR-OBERSTEIN

Hauptstraße 189 (OIE AG) 55743 Idar-Oberstein Telefon: 06781-5610 oder 06781-450570 Telefax: 06781-4505719 piidaroberstein.wache@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.