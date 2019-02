Polizeidirektion Trier / Wirschweiler: Verkehrsunfall mit ...

Wirschweiler: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Idar-Oberstein - Am 23.02.2019, um 12:28 Uhr, kam es auf der B422 zwischen Katzenloch und Allenbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei befuhr ein weißer Kastenwagen die B422 in Fahrtrichtung Allenbach. Der Kastenwagen geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender Pkw ausweichen musste. Durch dieses Ausweichmanöver kam die Fahrerin des Pkw von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und kam in einer angrenzenden Hecke zum Stehen. Die Fahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der weiße Kastenwagen entfernte sich anschließend in Fahrtrichtung Allenbach vom Unfallort.

Hinweise zu einem weißen Kastenwagen zur Unfallzeit am Unfallort und dessen Fahrer erbittet die Polizei Idar-Oberstein unter 06781-5610.

