Polizeidirektion Trier / Wohnungsbrand in Einfamilienhaus

Wohnungsbrand in Einfamilienhaus

Thalfang - Am 29.03.2019 ereignete sich gegen 08:10 Uhr in Thalfang ein Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus. Die Hausbewohner konnten die Wohnung frühzeitig verlassen, Personenschaden entstand nicht. Als Brandursache konnte durch die Feuerwehr im Anschluss an die Löscharbeiten eine defekte Elektroleitung ausgemacht werden. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Angaben der Feuerwehr auf etwa 100.000 Euro. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Thalfang, Bäsch und Immert mit insgesamt 27 Einsatzkräften, sowie das Deutsche Rote Kreuz mit zwei Rettungssanitätern und die Polizei Morbach.

