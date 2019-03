Polizeidirektion Trier / Zeugen gab Hinweis auf Trunkenheitsfahrer

Zeugen gab Hinweis auf Trunkenheitsfahrer

Vollmersbach - Am 30. März erging kurz nach 15 Uhr durch einen Zeugen der Hinweis auf einen Pkw-Fahrer, welcher in Vollmersbach torkelnd sein Fahrzeug bestiegen habe und anschließend in Richtung Idar weggefahren sei. Der Pkw konnte im Stadtgebiet nicht angetroffen werden. Daher wurde, da das Kennzeichen bekannt war, die Wohnanschrift des 46-jährigen Halters angefahren. Hier konnte der Halter selbst als Fahrer des Pkw ermittelt werden. Es wurde festgestellt, dass dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde dessen Führerschein sichergestellt und die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

