Polizeidirektion Trier / Zusammenstoß zwischen PKW und ...

Zusammenstoß zwischen PKW und Motorradfahrer

Trier - Am 28.03.2019 ereignete sich um 19.06 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Saarstraße, Ecke Hohenzollernstraße in Trier-Süd. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Trier übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer und erfasste ihn im Kreuzungsbereich der Hohenzollernstraße. Der Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, der 23-jährige Zweiradfahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg musste leichtverletzt ins Mutterhaus Trier gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Saarstraße zeitweise voll gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

