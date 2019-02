Polizeidirektion Wittlich / Autofahrer flieht nach ...

Autofahrer flieht nach Unfallverursachung

Wittlich - Bei der Polizeiwache Traben-Trarbach wurde heute ein Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen mit der Unfallstelle Traben-Trarbach, Wildbadstraße, Seitenstraße zur Wildbadmühle gemeldet. Im Zeitraum vom 18.02.2019, 12:00 Uhr, bis 19.02.2019, 09:00 Uhr, wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer Opel Corsa beschädigt. Wer kann Hinweise auf das Unfallgeschehen und das unfallverursachende Fahrzeug machen? Entsprechende Hinweise bitte an die Polizeiwache Traben-Trarbach unter der Telefonnummer 06541-6270 oder per Email an pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de.

OTS: Polizeidirektion Wittlich newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117697 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117697.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich Polizeiwache Traben-Trarbach Andreas Schneider, PHK Telefon: 06541-6270 Fax: 06542-986776 Email: pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.