Polizeidirektion Wittlich / Beschädigtes Fahrzeug auf dem ...

Beschädigtes Fahrzeug auf dem LIDL Parkplatz in Prüm Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 24.11.2018 in der Zeit von 19:15 Uhr bis 19:45 Uhr wurde ein auf dem LIDL Parkplatz in Prüm geparkter, heller VW Tiguan, vermutlich beim Ausparken eines weiteren Fahrzeuges, hinten rechts beschädigt. Der Verursacher hat sich nicht gemeldet und sich vom Unfallort entfernt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter der E-Mail pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

