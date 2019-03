Polizeidirektion Wittlich / Betrunkener PKW-Fahrer flüchtet ...

Betrunkener PKW-Fahrer flüchtet vor Polizei und verunfallt

Bad Bertrich - Im Rahmen der Fastnachtsbestreifung wurden Polizeibeamte der PI Zell am 05.03.19 gegen 23:30 Uhr in Bad Bertrich - Kennfus auf einen PKW aufmerksam und wollten diesen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer gab Gas und versuchte, sich durch Flucht der Polizeikontrolle zu entziehen. Hierbei befuhr der Fahrer Wirtschaftswege teilweise mit ca. 130 km/h und reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizisten. Auf einem unbefestigten Waldweg geriet das Fahrzeug schließlich ins Schleudern und verunfallte in einer Böschung. Der Fahrer konnte hiernach aufgegriffen werden und war erheblich alkoholisiert. Im wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

OTS: Polizeidirektion Wittlich newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117697 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117697.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell Winzerstraße 26 56856 Zell (Mosel)

Ansprechpartner: Lothar Schneider Telefon: 06542-9867-0 Fax: 06542-9867-50 Email: pizell@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pizell

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.