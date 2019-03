Polizeidirektion Wittlich / Diebstahl aus Hotel

Diebstahl aus Hotel

Daun - Am 23.03.2019 gegen 00:15 Uhr betraten sechs junge Männer das Kurfürstliche Amtshaus in Daun und begaben sich dort an die Rezeption, wo sie eine Antiquität aus Marmor an sich nahmen und das Hotel wieder verließen.

Die Inhaberin hatte unmittelbar die Verfolgung aufgenommen und die Männer stellen können, welche das Stehlgut auch zurückgaben.

Bei den Tätern handelte es sich um junge Männer etwa im Alter von 20 Jahren.

Die Täter flüchteten anschließend, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten.

