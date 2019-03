Polizeidirektion Wittlich / Diebstahl eines ...

Diebstahl eines Kraftfahrzeuganhängers

Wittlich - Am gestrigen Donnerstag, dem 14.03.2019, erschien der Geschäftsführer eines Wittlicher Gebrauchtwagenhandels bei der Polizei, um den Diebstahl eines Anhängers anzuzeigen. Der Anhänger wurde am Mittwoch, 13.03.2019, gegen 08:00 Uhr in der Max-Planck-Straße in Wittlich zum Parken abgestellt. Der Firmeninhaber bemerkte am gestrigen Tag gegen 18:00 Uhr, dass der Hänger entwendet wurde. Es handelt sich um einen Anhänger bis 3,5 t zum Transport von Kraftfahrzeugen. Zweckdienliche Hinweise zur Tatklärung werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich; Tel: 06571-926-112.

