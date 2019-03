Polizeidirektion Wittlich / Diebstahl von Hoverboard

Diebstahl von Hoverboard

Wittlich - Am Samstag, 16.03.2019, von 16.15 Uhr bis 16.30 Uhr, suchte ein 13-jähriges Kind den Globus-Baumarkt in Wittlich auf und stellte ihr rotes Hoverboard vor dem Eingang ab. Während ihrem Besuch entwendete ein/e unbekannte/r Täter/in das Fahrzeug. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich erbeten.

