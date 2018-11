Polizeidirektion Wittlich / Drogenfund bei Personenkontrolle

Drogenfund bei Personenkontrolle

Wittlich - Beamte der Polizei Wittlich kontrollierten am frühen Dienstabend im Stadtgebiet Wittlich einen 35-jährigen Mann. Dieser zeigte sich bereits bei der Ansprache sehr nervös, so dass die Beamten bei der Kontrolle etwas genauer hinschauten. Hierbei stellten sie fest, dass er zunächst versuchte Haschisch wegzuwerfen und während seinem Transport zur Dienststelle ein Tütchen Drogen im Streifenwagen zu verstecken. Dies konnte unterbunden werden. Bei seiner Durchsuchung auf der Dienststelle konnten weitere Drogen in den mitgeführten Handschuhen und unter den Schuheinlagen aufgefunden werden. Den 25-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

