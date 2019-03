Polizeidirektion Wittlich / Einbruch in Gaststätte Wittlich

Einbruch in Gaststätte Wittlich

KI Wittlich - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht vom Dienstag, dem 19.03.2019, zum Mittwoch, dem 20.03.2019, zwischen 23:30 Uhr und 07:30 Uhr, in eine Gaststätte in der Trierer Landstraße in Wittlich eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster der Gaststätte ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Im Gastraum wurden zwei Geldspielautomaten aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entnommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Kripo fragt: Wer hat in der Nacht zum Mittwoch in der Innenstadt von Wittlich oder im Umfeld der Trierer Landstraße Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehenden könnten?

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571/95000 oder die örtliche Polizeidienststelle.

OTS: Polizeidirektion Wittlich newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117697 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117697.rss2

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich Schloßstraße 11 54516 Wittlich Tel.: 06571 95000 kiwittlich@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.