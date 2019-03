Polizeidirektion Wittlich / Einbruch in Postfiliale

Einbruch in Postfiliale

Wittlich - In der Zeit von Donnerstag, 21.03.2019, 12.00 Uhr bis Freitag, 22.03.2019, 09.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Haupteingangstür Zugang zur Postfiliale in der Werkstraße im Industriegebiet Wittlich-Wengerohr und entwendeten einen schweren Tresor mit zahlreichen Briefmarken. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/926-0 oder der Kriminalinspektion Wittlich, Tel.: 06571/9500-0 zu melden.

