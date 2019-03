Polizeidirektion Wittlich / Einbruch in Postzustellstützpunkt ...

Einbruch in Postzustellstützpunkt Prüm - Niederprüm

KI Wittlich - In der Nacht zum Freitag, dem 15.03.2019, zw. 20:00 Uhr und 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Postzustellstützpunkt in 54595 Prüm, Auf Rietzfeld, Industriegebiet Niederprüm. Der oder die Täter drangen auf noch ungeklärte Weise in die Verteilerhalle ein und öffneten gewaltsam zwei dort vorhandene kleine Wandtreosre. Aus diesen wurden mehrere schwarze Geldtaschen mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet. Zudem wurden etliche der dort zwischengelagerten Postpakete aufgerissen und durchwühlt. Zu möglichem Diebesgut aus den Paketen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

In der Nacht zum vorausgegangenen Donnerstag, dem 14.03.2019, war es bereits zu einem Einbruch in den Postzustellstützpunkt in Bitburg gekommen. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Kripo fragt: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag im Umfeld des Postzustellstützpunkts Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehenden könnten? Wer hat möglicherweise solche Geldtaschen gefunden? Hinweise werden an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571/95000 oder die örtliche Polizeidienststelle erbeten.

