Polizeidirektion Wittlich / Einbruch in Salmtal

Einbruch in Salmtal

Salmtal -

Einbruch in Salmtal

Am Mittwoch, 27. Februar 2019, zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr, kam es in der Ortslage Salmtal zu einem Einbruch in ein privates Wohnhaus. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Eigentümer und verschafften sich durch aufhebeln der Terrassentür Zutritt zur Wohnung. Es wurde Schmuck in bisher unbekanntem Wert entwendet.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 erbeten. .

