Polizeidirektion Wittlich / Fahrzeug beschädigt Warntafel und ...

Fahrzeug beschädigt Warntafel und flüchtet

Stadtkyll - Am Freitag, dem 07.12.2018 zwischen 07:00 Uhr und 19:20 Uhr kam es in der Ortslage Stadtkyll zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Unmittelbar vor der Kirche überfuhr ein Fahrzeug eine an der Fahrbahnverengung befindliche Warntafel und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Prüm (Tel. 06551/942-0 oder pipruem@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Wittlich newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117697 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117697.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0 www.polizei.rlp.de/pi.pruem

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.