Polizeidirektion Wittlich / Fahrzeugbrand in Wallendorf

Fahrzeugbrand in Wallendorf

Bitburg - Am Sonntag, den 17.03.2019, kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Ourtalstraße in Wallendorf. Der Pkw fing während der Fahrt Feuer und brannte vollständig aus. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten zuvor unverletzt das Fahrzeug verlassen. Durch den Brand wurde eine Straßenlaterne und der Straßenbelag beschädigt. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Wallendorf, Körperich und Reisdorf, sowie die Polizei Bitburg.

OTS: Polizeidirektion Wittlich newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117697 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117697.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0 www.polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.