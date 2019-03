Polizeidirektion Wittlich / Geparkter Mercedes-Benz zerkaratzt

Geparkter Mercedes-Benz zerkaratzt

Daun - Am Sonntag, dem 24.03.2019, zwischen 16.45 und 17.15 Uhr, wurde an einem schwarzen Mercedes-Benz, A-Klasse, die Fahrertür erheblich zerkratzt. Zur Tatzeit war der PKW in Daun, Höhe Burgfriedstraße 23, geparkt. Der Sachschaden beziffert sich auf ca. 500 EUR.

In dem Zusammenhang nimmt die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592-96260, Hinweise zum Täter bzw. verdächtigen Wahrnehmungen entgegen.

