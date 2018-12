Polizeidirektion Wittlich / Glücklicher Ausgang einer ...

Glücklicher Ausgang einer Vermisstensache

Stadtkyll, 01. Dezember 2018

Seit Donnerstagabend war ein 83-Jähriger aus dem Seniorenheim in Stadtkyll vermisst. Eine großangelegte Suche mit den Feuerwehren Jünkerath, Stadtkyll, Esch, Feusdorf, einem Hubschrauber und Suchhunden von Polizei und DRK führte nicht zum Auffinden des Mannes. Der Mann konnte am Morgen im Seniorenheim wohlbehalten angetroffen werden. Offensichtlich hatte er sich verirrt und hat sich nach seiner Rückkehr in einem falschen Zimmer aufgehalten. Wo er bis zu seiner Rückkehr unterwegs war ist unbekannt.

