Polizeidirektion Wittlich / Großkontrolle von Zoll, Bundes- ...

Großkontrolle von Zoll, Bundes- und Landespolizei auf der B51 bei Bitburg

Bitburg - Am 22.03.2019 führte die Polizeiinspektion Bitburg in enger Zusammenarbeit mit dem Zoll und der Bundespolizei an der B51 auf dem Rastplatz Kockelberg eine Sonderkontrolle mit dem Fokus auf Delikte im Bereich der Eigentumskriminalität, ganz speziell Tageswohnungseinbrüche, durch. Die Maßnahme gliedert sich in ein Gesamtkonzept zur Bekämpfung der genannten Delikte und bündelt die Ressourcen der beteiligten Sicherheitsbehörden.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnten einige Erkenntnisse für vertiefende Ermittlungen im Kontext Eigentumskriminalität gewonnen werden. Die Kontrollen mit starken Kräften brachten zudem mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu Tage. Ein Verkehrsteilnehmer stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Des Weiteren konnte ein Fahrzeug kontrolliert werden, das aktuell nicht zugelassen war und mit falschen Kennzeichen geführt wurde, die am Vortag entwendet wurden. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Der Zoll konnte zwei Verstöße auf Grundlage des Kraftfahrzeugsteuergesetzes ahnden.

Insgesamt wurden mehr als 100 Fahrzeuge kontrolliert.

