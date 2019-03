Polizeidirektion Wittlich / Hoher Sachschaden bei Brand einer ...

Hoher Sachschaden bei Brand einer Biogasanlage

Mittelstrimmig - Enormer Sachschaden, der nach vorläufigen Einschätzungen mehrere hunderttausend Euro betragen wird, entstand bei einem Brand einer Biogasanlage am Samstagmittag in der Gemarkung Mittelstrimmig (Kreis Cochem-Zell) Um 13:30 Uhr rückten zur Brandbekämpfung die Feuerwehren aus Zell, Blankenrath, Strimmig und Liesenich an. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort. Glücklicherweise befanden sich bei Ausbruch des Brandes keine Personen innerhalb der Anlage, so dass es zu keinerlei Personenschäden kam. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch keine verbindliche Aussage gemacht werden. Dieser wird sich jedoch im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen. Beamte der Kriminalpolizei haben vor Ort die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

