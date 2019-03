Polizeidirektion Wittlich / Kellerbrand

Kellerbrand

Erden - Am 14.03.2019 wurde gegen 19:00 Uhr ein Dachstuhlbrand in Erden gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte konnte schnell festgestellt werden, dass das Dach nicht in Brand geriet. Vielmehr wurde durch einen technischen Defekt an einem Akku einer landwirtschaftlichen Elektroschere, welcher sich im Keller befand, ein Brand ausgelöst. Hierdurch qualmte es im gesamten Gebäude. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden und glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren die FFW aus Erden, Lösnich, Zeltingen-Rachtig, Kues, Noviand, der Kreisfeuerwehrinspekteur, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues und das DRK mit Rettungswagen.

