Polizeidirektion Wittlich / Körperverletzungen auf ...

Körperverletzungen auf Fastnachtsveranstaltung

Hillesheim - Ereignis: Körperverletzungen auf Fastnachtsveranstaltung

Ort: Hillesheim, Markthalle

Zeit: 05.03.19

Im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung, Feier nach dem Umzug, kam es in der Nacht von Rosenmontag auf Dienstag zu mehreren Körperverletzungen. Zunächst wurde gegen 01.00 h ein junger Mann geschlagen, er erlitt hierdurch Verletzungen im Gesicht. Um 01.10 h kam es in der Halle zu einer weiteren Körperverletzung, ebenfalls durch einen Schlag ins Gesicht. Einige Zeit später, um 03.30 h, wurde eine weitere Körperverletzung auf der Veranstaltung gemeldet. Hier wurde ein Besucher durch den Schlag mit einem Glas am Kopf verletzt. Er hatte hierbei noch Glück, da er das Krankenhaus nach kurzer Behandlung wieder verlassen konnte. In allen Fällen waren die Beteiligten betrunken.

