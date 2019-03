Polizeidirektion Wittlich / Kontrolle Schwerlastverkehr

Kontrolle Schwerlastverkehr

Wittlich - Im Rahmen von geplanten Kontrollen des Schwerlastverkehrs hat die Polizei Wittlich am heutigen Donnerstag Lkw- und Sattelzugkombination in Hinblick auf die Verkehrssicherheit überprüft. Weiterhin wurden auch die Einhaltung der Sozialvorschriften (Lenkzeit etc.) einer Überprüfung unterzogen.

In Hinblick auf die Verkehrssicherheit wurden an 12 überprüften Lkw/Sattelzugkombinationen lediglich geringfügige Mängel festgestellt, die zum Teil vor Ort behoben werden konnten oder lediglich im Rahmen eines Mängelberichtsverfahren erledigt werden können.

Bei der Überwachung der Sozialvorschriften wurden vier der kontrollierten Fahrer sanktioniert, weil entweder die zulässige Lenkzeit überschritten- oder eine Art der Ruhezeit nicht erfüllt wurde.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass zukünftig regelmäßige Kontrollen des Schwerlastverkehrs stattfinden werden.

OTS: Polizeidirektion Wittlich newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117697 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117697.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Telefon: 06571-9260 www.polizei.rlp.de/pd.wittlich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.