Polizeidirektion Wittlich / Lorbeerstrauch durch ...

Lorbeerstrauch durch Verkehrsunfallflucht beschädigt

Bernkastel-Kues - Am Abend des 13.02.2019 wurde durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer ein größerer Kirschlorbeerstrauch in Bernkastel-Kues im Rebschulweg Höhe Hausnummer 23 durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Fahrzeugführer beschädigte wahrscheinlich beim Rangieren oder Rückwärtsfahren den Strauch und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (Tel.: 06531-95270 oder pibernkastel-kues@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

