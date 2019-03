Polizeidirektion Wittlich / Mutmaßlicher Drogendealer ...

Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen Traben-Trarbach

KI Wittlich - Ein 43-jähriger Mann aus Wittlich stand bereits seit längerem im Verdacht, unerlaubt mit Heroin und Kokain zu handeln und auch selbst zu konsumieren. Im Rahmen intensiver Ermittlungen durch das zuständige Rauschgiftkommissariat der Kriminalinspektion Wittlich konnte der Tatverdacht erhärtet werden.

Am Montag, dem 25.03.2019, wurde der Beschuldigte, gegen den das Amtsgericht Trier auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl erlassen hatte, in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden ca. 5 g Heroin sowie eine kleinere Menge Kokain aufgefunden. Der Mann wurde im Anschluss dem Ermittlungsrichter in Trier vorgeführt. Dieser hielt den bestehenden Haftbefehl aufrecht, weshalb der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

