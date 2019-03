Polizeidirektion Wittlich / Sachbeschädigungen durch ...

Sachbeschädigungen durch unbekannte Täter

Arenrath - In der Nacht zum Samstag, 30.03.2019, kam es in Arenrath, Herforster Straße zu mehreren Sachbeschädigungen. Zum einen wurden dort Kennzeichen von einem VW-Golf abmontiert und vollkommen verbogen. Im weiteren Verlauf der Straße wurde dann ein sogenannter Street-Buddy, der Autofahrer auf spielende Kinder hinweisen soll, zerstört. Anschließend wurde ein ca. 1,60 m hoher Baum aus einem Vorgarten gerissen und weggeworfen. Hinweise werden an die Polizei Wittlich erbeten.

