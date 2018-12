Polizeidirektion Wittlich / Stark alkoholisierter 50-Jähriger ...

Stark alkoholisierter 50-Jähriger Weihnachtsmarktbesucher beleidigt Passanten und greift die alarmierten Polizisten tätlich an

Traben-Trarbach - PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION ZELL ------------------------------------------------------------ Zell, 02. Dezember 2018 ------------------------------------------------------------ Trarbach. Der Besuch des Traben-Trarbacher Weihnachtsmarkte endete für einen 50-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Zell am Nachmittag des 1. Adventsonntag abrupt in der Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion in Zell. Vorausgegangen war eine Anforderung der Polizeibeamten, da der 50-jährige Mann in hoch alkoholisiertem Zustand zuvor Passanten angepöbelt und beleidigt hatte. Im Rahmen der Personalienfeststellung zeigte sich der noch immer hoch aggressive 50-Jährige in keiner Weise einsichtig und versuchte die Beamten mit Faustschlägen körperlich zu traktieren. Daraufhin konnte der 50-Jährige überwältigt, gefesselt und zur Polizeidienststelle sistiert werden. Nach Entnahme einer Blutprobe ordnete ein Richter an, den Aggressor bis in die Abendstunden dem Polizeigewahrsam zuzuführen. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden nicht verletzt. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet.

OTS: Polizeidirektion Wittlich newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117697 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117697.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell Winzerstraße 26 56856 Zell (Mosel) www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner Lothar Schneider, EPHK 06542 9867-0 06542 9867-50 pizell@polizei.rlp.de