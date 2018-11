Polizeidirektion Wittlich / Vandalismus in Wintrich - Zeugen ...

Vandalismus in Wintrich - Zeugen gesucht

Bernkastel-Kues - Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Dienstag, 20.11.2018, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 21.11.2018, 15:00 Uhr, in Wintrich, in einer Kleingartenkolonie zwischen der Gemeindehalle und der Moselschleuse zu schaffen. Hier wurden eine Sitzbank und ein Rosenbogen beschädigt. Weiterhin wurden mehrere Zypressen aus Blumenkübeln gerissen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bernkastel-Kues.

