Polizeidirektion Wittlich / Verdacht Straßenverkehrsgefährdung

Verdacht Straßenverkehrsgefährdung

Wittlich - Am 28.02.2019, gegen 19.05 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Kurfürstenstraße, aus Richtung Innenstadt kommend und bog nach rechts in die Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung MC Donald´s ab. In diesem Moment überquerten zwei Fußgänger mit einem Kinderwagen die dortige Fußgängerfurt. Beide Parteien beschuldigten sich gegenseitig, die Lichtzeichenanlage bei "Rot" überquert zu haben. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, beide Parteien musste ihren Angaben ausweichen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

