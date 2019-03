Polizeidirektion Wittlich / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Prüm - Am Samstag, 09.03.2019, etwa gegen 16:30 Uhr stellte eine bisher unbekannte Person einen Einkaufswagen auf den Parkplatz des Centershop in der St.-Vither-Straße 87 in 54595 Prüm ab. Aufgrund des starken Windes und der abschüssigen Straße rollte der Einkaufwagen dann gegen einen geparkten PKW und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Hinweise zu dem Verursacher werden an die PI Prüm erbeten.

