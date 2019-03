Polizeidirektion Wittlich / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Prüm, 26.März 2019

Am Dienstag, den 26.03.2019, kam es im Zeitraum von 07:15 - 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Langemarckstraße/Am Johannisborn in Prüm. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter silberner PKW VW Golf wurde, wahrscheinlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem beschädigten VW Golf konnte gelber Fremdlack gesichert werden. Hinweise bezüglich des Unfallverursachers werden an die Polizei in Prüm (06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de) erbeten. -----------------------------------------------------------

