Verkehrsunfall mit Flucht auf der A 60

Matzerath - Am 01.03.2019 kam es um 20:30 Uhr auf der A 60 zwischen den Anschlussstellen Prüm und Waxweiler zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekannter PKW-Fahrer habe nach Angaben der Beteiligten eine 62 Jährige PKW-Fahrerin zunächst überholt und nach dem Einscheren ausgebremst. Aus Reflex, so die Fahrerin, habe sie nach links ausweichen wollen und sei so mit dem Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen, welches sich ebenfalls im Überholvorgang befand, kollidiert. Da die Unfallbeteiligten die Kontrolle über ihre Fahrzeuge behalten konnten, wurde ein schlimmerer Unfall vermieden und die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Der unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Warum dieser das gefährliche Manöver einleitete, ist noch unbekannt. Die Polizei Prüm ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr sowie des Verkehrsunfalls mit Flucht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 942-0 zu melden.

