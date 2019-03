Polizeidirektion Wittlich / Verkehrsunfall mit verletztem ...

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Mülheim - Am 22.03.2019 kam es kurz nach 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 53 zwischen Andel und Mülheim, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich, als ein Pkw einen Sattelzug in Richtung Mülheim überholen wollte. Nachdem der Pkw vor einer leichten Rechtskurve ein entgegenkommendes Motorrad erkennen konnte, brach er den Überholvorgang sofort ab. Der Fahrer des Motorrades bremste nach Erkennen des überholenden Pkw sein Krad so stark ab, dass er zu Fall kam und sich hierbei vermutlich leichtere Verletzungen zuzog. Zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam es glücklicherweise nicht. Während der Unfallaufnahme musste die B 53 kurzfristig voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch das Industriegebiet umgeleitet. Der Verletzte Fahrer wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz befanden sich 2 Streifen der Polizei Bernkastel, 2 Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber.

OTS: Polizeidirektion Wittlich newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117697 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117697.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-95270 pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.