Polizeidirektion Wittlich / Verkehrsunfall mit verletzter ...

Verkehrsunfall mit verletzter Person; Glatteisunfälle

Lünebach - Am 19.02.2019 kam es in Lünebach im Amselweg zu einem Glatteisunfall. Auf einer abschüssigen Straße kam eine landw. Zugmaschine ins Rutschen und kippte um. Der Fahrer konnte sich nicht alleine befreien. Da die Lage zuerst unklar war, wurden die Feuerwehren aus Lünebach, Arzfeld, Waxweiler und Pronsfeld alarmiert. Sie befreiten den Fahrzeugführer. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

Am Vormittag ereigneten sich eine Vielzahl an Verkehrsunfällen aufgrund von Glatteis. In Auw bei Prüm rutschte ein PKW gegen eine Zaunanlage der Kläranlage. Das Fahrzeug und die Zaunanlage wurde schwer beschädigt.

In Dingdorf rutschten 3 PKW auf einem Parkplatz ineinander. Alle 3 Fahrzeuge wurden beschädigt.

In Waxweiler kam es auch zu 2 Verkehrsunfällen bei denen die PKW aufgrund Glatteis ineinander rutschten.

Es kam im Dienstgebiet noch zu weiteren Unfällen, welche mit geringem Sachschaden ausgingen. Insgesamt nahm die Polizei Prüm am Vormittag 7 Verkehrsunfälle aufgrund Glatteis auf.

