Polizeidirektion Wittlich / Verkehrsunfall mit zwei ...

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Üxheim, L 10, Kreuzung Ahütte/Üxheim 15.02.2019, 17:20 Uhr

Daun - Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Vulkaneifel befuhr am 15.02.2019 gegen 17:20 Uhr die L 10 von Walsdorf kommend in Richtung Ahütte und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Üxheim abbiegen. Hierbei übersah er den PKW eines 33-jährigen Fahrzeugführers, ebenfalls aus dem Vulkaneifelkreis, der ihm entgegenkam. Es kam zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge.

Hierbei wurde eine Person leichtverletzt und eine Person schwerverletzt. Die beiden Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L10 kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Im Einsatz waren neben DRK mit zwei Rettungswagen waren auch die Freiwillige Feuerwehr Üxheim und ein Abschleppdienst.

