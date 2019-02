Polizeidirektion Wittlich / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Bernkastel-Kues, OT Andel - Am Donnerstagnachmittag, 14.02.2019, in der Zeit zwischen 16:00 und 16:45 Uhr, kam es in der Goldbachstraße Bernkastel-Kues, im Ortsteil Andel, zu einer Unfallflucht. Ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein LKW oder Bus, befuhr die Goldbachstraße in Richtung Mülheim/Mosel. An einer Engstelle fuhr das Fahrzeug über den rechtsgelegenen Bürgersteig und touchierte dort eine Betonmauer, von welcher sich infolge dessen eine große Schieferplatte löste und zerbrach.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Die Polizei hofft auf Verkehrsteilnehmer oder Passanten, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Bernkastel-Kues unter 06531/ 95270.

